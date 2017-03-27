«Питтсбург» подписал контракт новичка с защитником Тейлором

«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт новичка с защитником, сообщается на официальном сайте клуба. Двустороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и начнёт действовать с сезона-2017/18. Текущий сезон Тейлор закончит в фарм-клубе «Питтсбурга» в АХЛ.22-летний игрок ранее выступал за команду «Юнион колледжа» в NCAA, провёл в этом сезоне 38 матчей, в которых набрал 33 (9+24) результативных балла при показателе полезности "+15". Был задрафтован «Питтсбургом» в 2014 году под общим 203-м номером.