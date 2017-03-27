Источник: шведский нападающий Сундстрём близок к переходу в «Авангард»

Центральный нападающий шведской «Фрелунды»близок к переходу в омский «Авангард», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.По информации источника агентства, о переходе 24-летнего хоккеиста будет объявлено после завершения сезона в Швеции. На данный момент «Фрелунда» выступает в плей-офф шведской Элитсерии, уступая в четвертьфинале «Шеллефтео» со счётом 2-3. Сундстрём из-за повреждения провёл в плей-офф только три матча.Сундстрём стал вторым бомбардиром «Фрелунды» в регулярном чемпионате, набрав 38 (12+ 26) очков в 45 матчах. В 2011 году швед был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 50-м номером на драфте НХЛ. В сезоне-2013/14 форвард провёл за «островитян» 11 игр, отметившись одной результативной передачей. В составе молодёжной сборной Швеции Сундстрём стал победителем чемпионата мира—2012, а также участвовал в чемпионате мира 2016 года.