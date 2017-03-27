Социальный ролик Воронежской любительской лиги удостоен премии «Спорт и Россия»

Социальный ролик Воронежской любительской хоккейной лиги удостоен премии «Спорт и Россия».Социальный видеоролик «Мы сильнее, когда помогаем», созданный по инициативе президента ВЛХЛ, был удостоен ежегодной премии «Спорт и Россия» в Сочи. Материал был подготовлен с целью обратить внимание гражданского общества на вопросы развития игровых видов массового и паралимпийского видов спорта среди лиц, имеющих ограниченные физические возможности и инвалидность.Герои ролика показали не только желание активно заниматься спортом, но и доказали, что, если природа или обстоятельства ограничивают физические возможности человека, жизнь на этом никогда не заканчивается.