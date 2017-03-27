Главного тренера «Локомотива» Кудашова удалили за бросок бутылки на лёд

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексея Кудашова удалили до конца третьего матча финала Западной конференции против петербургского СКА.
Игра была остановлена в середине третьего периода после того, как на лёд была брошена бутылки со скамейки «Локомотива». Судьи остановили игру и выписали малый двухминутный штраф и дисциплинарный до конца игры Кудашову.
Счёт в матче 1:0 в пользу ярославцев.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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