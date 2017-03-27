Рыков: драка? Увидел, что все по игроку разобрали, и я тоже не стал стоять

Защитник петербургского СКАпрокомментировал победу в третьем матче финала Запада над «Локомотивом» (2:1 ОТ, 3-0 в серии) и драку с«Обычный игровой момент, хорошо подрались, взбодрили команду. Хороший боец попался. Приходилось драться, но не часто, момент не видел, просто увидел, что все по игроку разобрали — и я тоже не стал стоять. Каждая игра от ножа, два овертайма, „Локомотив“ — хороший соперник. Как поздравил Войнова с рождением ребёнка? Молодец, Слава, здоровья», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.