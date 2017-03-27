Шестёркин: слава богу, поймал первый бросок, дальше СКА сделал своё дело

Вратарь СКАподелился впечатлениями от третьего матча серии с ярославским «Локомотивом», в котором его команда одержала победу в овертайме со счётом 2:1, а сам голкипер занял место в воротах при счёте 0:1 после травмы«Тяжело было входить в такой матч, но ребята подбодрили. Слава богу, что я поймал первый бросок, а дальше команда сделала своё дело. Главное, что мы победили. Готовился к этой игре, как к обычным матчам. Просто старался выйти, абстрагироваться и сделать своё дело. Что случилось в моменте с Кадейкиным? Он врезался мне в голову. Было неприятно, но всё обошлось. Главное быть к этому психологически готовым. Кто будет играть в следующем матче — я или Коскинен? Вопрос к тренерскому штабу», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.