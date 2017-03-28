Сенаторы призвали Федерацию хоккея США уладить конфликт с женской сборной

14 сенаторов написали письмо в Федерацию хоккея США с просьбой уладить конфликт с женской национальной командой, игроки которой могут бойкотировать чемпионат мира. Об этом сообщает Yahoo Sports.Сенаторы напомнили федерации, что согласно законодательству страны она должна развивать интерес и привлекать больше людей к занятию хоккеем во всей стране, а также нести ответственность за людей и организации любительского спорта, которые они представляют. Законодатели призвали предоставить женской сборной равные с мужской командой ресурсы.Ранее американские хоккеистки заявили, что намерены бойкотировать предстоящий чемпионат мира из-за конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. Позднее появилась информация, что американские игроки НХЛ могут также отказаться от участия в чемпионате мира в знак солидарности с женской сборной.