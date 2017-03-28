Фер: если НХЛ откажется участвовать в ОИ, это будет иметь длительные последствия

Глава профсоюза игроков НХЛсчитает, что если лига решит отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года, это будет иметь длительные последствия. Фер также отметил, что недальновидно упускать возможность выйти на рынок Южной Кореи, где хоккей ещё не получил большого развития.«Я уже давно в этом бизнесе, чтобы делать какие-то предсказания. Сейчас нам надо подождать и посмотреть, как всё развернётся. Я думаю, что если НХЛ в итоге откажется ехать на Олимпиаду, реакция игроков не будет положительной. И, полагаю, это будет иметь длительные последствия.НХЛ хочет получить что-то взамен. Отталкиваясь от предложения, которые лига делала нам, и то того, что они предлагали МОК, им неважно, кто будет платить. Главное, чтобы кто-то это сделал. Это больше расстраивает, чем удивляет. Участие в Олимпийских играх отличается от любого другого турнира. Тут дело в патриотизме, это многое значит для игроков.По сравнению с Китаем любой рынок меньше, но всё равно Корея — большой, современный, искушённый рынок. И если вы хотите зайти на азиатский рынок, то весьма недальновидно отказываться от возможности провести турнир с участием лучших игроков мира в одной из азиатских стран, где зритель ещё не приучен к хоккею, но будет смотреть просто потому, что это Олимпиада», — цитирует Фера National Post.