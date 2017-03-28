«Баффало» переиграл «Флориду», Куликов набрал 1 очко

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «КиБэнк-центре» в Баффало и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.В составе «Баффало» отличились Райан О'Райлли (4-я минута), Зак Богосян (15), Брайан Джионта (22) и Маркус Фолиньо (36). За «Флориду» голы забили Джонатан Маршессо (31) и Джонатан Юбердо (37).Российский защитник «Сэйбрз»отметился результативной передачей.Эта победа стала для «Баффало» четвёртой в последних пяти матчах.