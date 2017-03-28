«Детройт» в овертайме обыграл «Каролину», Манта и Фолк оформили по дублю

«Детройт Ред Уингз» на выезде в овертайме переиграл «Каролина Харрикейнз» со счётом 4:3. В первом периоде в составе «Каролины» отличился Джефф Скиннер (6-я минута), а во втором дважды за «Детройт» забил(30, 31), после чегосравнял счёт (40).В третьем периоде Томаш Татар реализовал большинство и вновь вывел вперёд «Ред Уингз» (49). За минуту до конца Джастин Фолк забил свою вторую шайбу (60) и перевёл игру в овертайм, где решающий бросок исполнил Андреас Атанасью (62).«Каролина» занимает 11-ю строчку в Восточной конференции, «Детройт» находится на 15-м месте.