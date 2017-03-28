«Нэшвилл» победил в 4-й раз подряд, обыграв «Айлендерс»

«Нэшвилл Предаторз» одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1. В первом периоде «Предаторз» открыли счёт — отличился Кевин Фиала (11-я минута), а во втором преимущество гостей удвоил Виктор Арвидссон (24). Джошу Бэйли удалось отыграть одну шайбу (38), однако в третьем периоде Райан Джохансен поставил точку в матче (60).
Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин не принимал участия в матче.
«Нэшвилл», одержав четвёртую победу кряду, располагается на 3-м месте в Центральном дивизионе, на три очка опережая «Сент Луис», а «Айлендерс» занимает 5-ю строчку в Столичном дивизионе.