«Тампа» победила «Чикаго», уступая — 1:4, Панарин забил гол, у Кучерова — 2 очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал волевую победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев.
По ходу основного времени «Чикаго» вёл со счётом 4:1. Голы в составе «Блэкхоукс» забили Артемий Панарин (2-я минута), Патрик Кейн (11), Томаш Юрчо (14) и Рихард Паник (29), на что «Лайтнинг» ответили точным броском Ондржея Палата (10). Во второй половине второго периода «Тампа» за 5 минут смогла сравнять счёт — дважды отличился Джонатан Друен (32, 37), ещё одна шайба в активе Антона Строльмана (33). Победу «Тампе» принёс гол Янни Гурда на 5-й минуте овертайма.
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков по своим воротам из 29. Нападающий Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами, Владислав Наместников провёл на льду 16 минут.