Гол и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Аризону»

«Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Скоттрэйд-центре» в Сент Луисе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.В составе «Сент-Луиса» дублем отметился Джейден Шварц (28-я и 51-я минуты), Алекс Пьетранджело (33) и(59). За «Аризону» гол забил Энтони Дианджело (42).Помимо заброшенной шайбы Тарасенко отметился двумя результативными передачами. Ещё один российский легионер «Сент-Луиса» Наиль Якупов набрал 1 очко. Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут. Форвард «Аризоны» Александр Бурмистров отыграл 17 минут.