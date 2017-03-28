«Колорадо» проиграл 6-й матч кряду, уступив «Калгари», Монахан набрал 4 очка

«Калгари Флэймз» дома переиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2. В первом периоде в составе «Калгари» отличился Шон Монахан (2-я минута), а во втором Майкл Ферланд удвоил преимущество хозяев (25). В третьем периоде Свен Андригетто в большинстве отквитал одну шайбу (44), однако через минуту Трой Брауэр вернул «Флэймз» перевес в 2 шайбы, также реализовав большинство (45). За две минуты до конца Андригетто вновь забил за «Колорадо» (59), однако за 4 секунды финальной сирены за «Калгари» отличился Джонни Годро (60).
Нападающий «Флэймз» Шон Монахан, помимо забитого гола, отдал три результативные передачи, записав на свой счёт 4 очка. Защитник «Колорадо» Фёдор Тютин провёл на льду 17 минут, нападающий Михаил Григоренко отыграл 16 минут.
«Калгари» расположился на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе и на 3 очка отстаёт от «Эдмонтона», а «Колорадо» потерпел 6-е поражение подряд и занимает последнюю строчку в Центральном дивизионе и всей Западной конференции.