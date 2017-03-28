«Каролина» – «Детройт»: вратарь хозяев Лак покинул лёд на носилках

Вратарь «Каролины Харрикейнз»получил травму в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:4 ОТ).В эпизоде, когда Андреас Атанасиу забивал победный гол в его ворота, произошло столкновение. Шведский вратарь «Харрикейнз» после него не смог подняться со льда, и его увезли на носилках. Он был немедленно госпитализирован. Позже стало известно, что самочувствие Лака пришло в норму.«Спасибо всем, кто думал обо мне и молился за меня. Все нормально, я смогу вернуться домой сегодня вечером. Спасибо всем за поддержку», – написал хоккеист в своём «твиттере.