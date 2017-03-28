Кожевников: тренерские расстановки перевернуло увольнение Квартальнова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ситуации на рынке тренеров КХЛ. «Авангард», ЦСКА и «Спартак» в настоящее время без главных тренеров.
«Основные тренерские расстановки в КХЛ перевернуло увольнение из ЦСКА Дмитрия Квартальнова. Долгое время ходили слухи о том, что «Авангард» возглавит Андрей Скабелка, с которым рассталась «Сибирь», но теперь, с появлением на рынке Квартальнова, Омск, похоже, крепко задумается. При этом освободилась и позиция в ЦСКА. Увольнение Квартальнова — сюрприз. На улицу отправлен человек, выигравший последние три регулярных чемпионата. Рискованное решение.
Я вообще не сторонник замены тренеров. Думаю, что и Канарейкин, и Скабелка, и некоторые другие специалисты могли бы продолжать работу в своих командах. Если говорить об Омске и Канарейкине, то они показали тот результат, на который и могли объективно рассчитывать. Сегодня в КХЛ хоккей — это ещё и борьба ресурсов. Посмотрите, какое большое внимание своим регионом уделяется СКА, где руководство живёт делами клуба и где VIP-ложа всегда переполнена. Та же картина в Казани, где «Ак Барс» курирует руководство республики, или в ЦСКА. А «Авангард», при всём уважении к его спонсору, в этой борьбе больших регионов пока отнюдь не фаворит.
Напрашивается выбор ЦСКА в пользу Вячеслава Быкова. Под огонь критики всегда попадал его помощник Игорь Захаркин, к которому в хоккейном сообществе отношение сложное. В принципе, в этом сезоне многое стало ясно, когда Захаркин с третьим-четвёртым бюджетом в Лиге вылетел с Уфой в первом раунде. Хотя крест на этом тренере тоже, наверное, ставить не надо — в клубе среднего уровня он может себя проявить и реабилитироваться. Что касается Быкова, то он крепкий специалист, и его возвращение в ЦСКА вызовет большой интерес. Другие кандидатуры? Скажу так: после Квартальнова играть на понижение «армейцам» не рекомендуется.
«Спартак»? Предположу, что клуб сделает ставку на молодость в лице Вадима Епанчинцева. Епанчинцев — игровик, спартаковец, с нашим клубом уже работал, так что особого риска не вижу. Надо давать дорогу молодым», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.