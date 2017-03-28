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Первый китаец, задрафтованный в НХЛ: в Пекине есть клуб КХЛ, но это не лига №1

28 марта 2017, вторник. 09:37. Хоккей
20-летний защитник Андонг Сонг, известный как первый китайский хоккеист, который был выбран на драфте НХЛ («Нью-Йорк Айлендерс», 172-й общий номер на драфте-2015), прокомментировал развитие хоккея в Китае и возможную экспансию Национальной хоккейной лиги в Азиатский регион.

«Когда в шесть лет я начал заниматься хоккеем, то надевал коньки для фигурного катания, а тренироваться приходилось на прямых участках льда, предназначенного для шорт-трека и конькобежного спорта. Да, теперь в Пекине есть клуб КХЛ, но все болельщики знают, что это не лига номер один. Все знают, что это не НХЛ», — приводит слова Сонга агентство АР.

Сонг выступает в хоккейной лиге США USHL за «Мэдисон Кэпитолз», в 47 матчах нынешнего сезона на его счету 2 (0+2) очка и 8 минут штрафа.

Ожидается, что на этой недели комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявит, что «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз» сыграют в Китае несколько предсезонных матчей, а лига даст старт нескольким официальным программам развития хоккея в этой стране.
Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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