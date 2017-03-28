Кинэн: у нас есть 5 лет на то, чтобы найти 25 китайских игроков

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн рассказал о концепции поиска китайских игроков. Также специалист порассуждал на тему ограничений иностранных тренеров в российских командах КХЛ.
«Тренировочные лагеря в Бостоне и Торонто? Эти лагеря будут для юниорских сборных, женской и мужской. Естественно, будет идти селекционный процесс. В Пекине организуем сбор для молодёжной сборной. Но с командой КХЛ эти сборы никак не связаны. Это масштабнейшая работа, но вполне осуществимая. У нас есть пять лет на то, чтобы найти 25 игроков. И у нас будет из чего выбрать. Многие выходцы из Китая играют в молодёжных хоккейных лигах Канады, какая-то часть – в профессиональных хоккейных лигах Северной Америки, есть даже пара человек в НХЛ. Все они у нас на карандаше. И с их помощью мы за пять лет справимся. Оформление гражданства, если у них были или есть родственники в Китае, решаемо. Договориться с ними – тоже.
Для меня было очень приятно возглавить китайский клуб. Новое приключение в новом государстве. В России поработал – теперь ещё и Китай захвачу. А ещё это хорошая возможность применить весь свой опыт и знания, закладывая базу для развития хоккея в огромной стране, которая хочет играть на высоком уровне. Приложить к этому руку дорогого стоит. Что особенно важно, наше руководство преисполнено энтузиазма, узнав для себя много нового за прошедший год с тех пор, как «Куньлунь» появился в КХЛ.
Я знаю, что «Салават Юлаев» возглавил Эркка Вестерлунд. Это тренер, чьих знаний и опыта более чем достаточно, чтобы работать в КХЛ. В Китае, конечно, запретов никаких нет. Потому что нет и тренеров. На то, чтобы их воспитать, потребуется некоторое время. Но в России определённо хотели свести количество иностранных тренеров к нулю. Ещё в прошлом сезоне не осталось ни одного. Сейчас вот появился один финн, и мне крайне интересно, как изменится картина. Мне кажется, люди из-за рубежа могли бы помочь сделать лигу сильнее», — цитирует Кинэна «Спорт-экспресс».
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