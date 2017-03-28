Бадюков: в моменте с победным голом Ковальчук загораживал видимость Судницину

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВпрокомментировал победу СКА в третьем матче с ярославским «Локомотивом» со счётом 2:1 ОТ, отметив спорный гол Александра Барабанова в овертайме.«Кудашов же сказал, что бутылка выпала из рук. Не знаю, несдержанность ли это была. На бумаге это удаление сказалось, но думаю, что в третьем периоде СКА просто прибавил. «Армейцы» искали возможности для большинства, в итоге нашли, а ярославцы предоставили лишний повод. Времени ещё оставалось много, рано или поздно «Локомотив» заработал бы удаление. У ярославцев тоже было большинство, в том числе и в овертайме, возможности забросить шайбу были, но не воспользовались.Вопросы по победной шайбе Барабанова. Неоднозначное мнение у судейского корпуса. Ждём информации. Конечно, всем бы хотелось, чтобы такая серия ещё продолжалась и было бы больше интриг. На мой взгляд, в моменте с голом Ковальчук мешал Судницину. Ковальчук боролся с Кадейкиным, он уезжал уже из ворот, но в этот момент всё равно загораживал видимость Судницину именно во время броска. Вратарь перемещался в то место, где ранее был Ковальчук. Не завидую главному арбитру Гофману, потому что эпизод нужно оценить за доли секунды. Если бы была возможность у «Локомотива» взять челлендж, то можно было растянуть время и пересмотреть момент. Но в итоге быстро приняли решение и взяли ответственность на себя», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.