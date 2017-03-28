Комаров: опыт в России дал мне многое

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»высказался о значимости опыта выступлений в России и текущем положении дел в канадской команде.«Опыт в России дал мне многое. Я провёл отличные сезоны в «Динамо» до переезда в НХЛ, а потом возвращался в Москву во время локаута. Выступления в России дали мне возможность понять, над какими аспектами необходимо работать и в чём можно прибавить. Это придало уверенности в собственных силах и в конечном итоге позволило попасть на Олимпиаду в Сочи. Сначала мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть в НХЛ, потому что здесь игра более быстрая. Да и масштабы лиги меня просто поразили.«Торонто» проводит хороший сезон, и мне очень приятно, что мы наконец-то сражаемся за попадание в плей-офф после нескольких лет, когда этого сделать не удавалось. Сейчас наступил важнейший отрезок сезона. У нас бывают как удачные игры, так и менее успешные. Идёт сражение в каждом матче с каждой командой лиги. Осталось всего несколько недель до окончания регулярного чемпионата, так что приближается самое интересное время года для хоккеистов», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.