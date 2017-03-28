Заседание по поводу бойкота американок ЧМ-2017 длилось более трёх часов

Ассоциация хоккея США провела заседание по поводу бойкота американскими хоккеистками чемпионата мира — 2017. Об этом сообщает USA Today. В общей сложности оно длилось три часа. Американки выразили недовольство по поводу суммы премиальных за выступление на турнире, а также выдвинули ряд требований, включая помощь в организации присмотра за детьми.Хоккеистки также требуют увеличения финансового обеспечения игроков сборной до 237 тысяч в олимпийский год и до 149 — в неолимпийские.Чемпионат мира — 2017 среди женщин пройдёт в американском городе Плимуте с 31 марта по 8 апреля. Ранее появилась иноформация, что игроки НХЛ могут в знак солидарности отказаться ехать на мужской чемпионат мира.