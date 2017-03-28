Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези хоккей Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Заседание по поводу бойкота американок ЧМ-2017 длилось более трёх часов

28 марта 2017, вторник. 11:12. Хоккей
Ассоциация хоккея США провела заседание по поводу бойкота американскими хоккеистками чемпионата мира — 2017. Об этом сообщает USA Today. В общей сложности оно длилось три часа. Американки выразили недовольство по поводу суммы премиальных за выступление на турнире, а также выдвинули ряд требований, включая помощь в организации присмотра за детьми.

Хоккеистки также требуют увеличения финансового обеспечения игроков сборной до 237 тысяч в олимпийский год и до 149 — в неолимпийские.

Чемпионат мира — 2017 среди женщин пройдёт в американском городе Плимуте с 31 марта по 8 апреля. Ранее появилась иноформация, что игроки НХЛ могут в знак солидарности отказаться ехать на мужской чемпионат мира.
Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
28 марта 2017, вторник
11:24 Свитов выведен из списка травмированных
11:23 Капанен: «Марлис» делает фантастическую работу по подготовке игроков к НХЛ
11:12 Заседание по поводу бойкота американок ЧМ-2017 длилось более трёх часов
11:09 Йео: работа Якупова хорошо заметна
11:07 Комаров: опыт в России дал мне многое
11:00 Бадюков: в моменте с победным голом Ковальчук загораживал видимость Судницину
11:00 В «Сарыарке» не платят премии и досрочно расторгли контракты некоторых игроков
10:35 Зиновьев: информация о сокращении КХЛ вредит «Кузне». Будут громкие приобретения
10:30 Тальбо: «Локомотив» играет достаточно хорошо для побед, но счёт в серии 0-3
10:26 Анисимов: чётко сказать не могу, была ли атака на Судницина при голе Барабанова
10:20 Кинэн: у нас есть 5 лет на то, чтобы найти 25 китайских игроков
09:56 Вратарь «Торонто» не сыграет с «Флоридой» из-за травмы
09:45 Шварц, Друен и Монахан – звёзды дня в НХЛ
09:37 Первый китаец, задрафтованный в НХЛ: в Пекине есть клуб КХЛ, но это не лига №1
09:20 Кожевников: тренерские расстановки перевернуло увольнение Квартальнова
09:15 «Каролина» – «Детройт»: вратарь хозяев Лак покинул лёд на носилках
09:15 Серия Якупова с набранными очками достигла трёх матчей кряду
09:15 Тарасенко вышел на 4-е место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ
09:11 Василевский: после замены я подумал: «Чёрт!», но тренер дал мне второй шанс
09:00 Кучеров впервые набрал 80 очков за сезон в НХЛ, он вернулся в топ-5 бомбардиров
09:00 Новым главным тренером «Югры» станет Игорь Захаркин
06:45 «Колорадо» проиграл 6-й матч кряду, уступив «Калгари», Монахан набрал 4 очка
05:51 Гол и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Аризону»
05:23 «Тампа» победила «Чикаго», уступая — 1:4, Панарин забил гол, у Кучерова — 2 очка
05:13 «Нэшвилл» победил в 4-й раз подряд, обыграв «Айлендерс»
04:56 «Детройт» в овертайме обыграл «Каролину», Манта и Фолк оформили по дублю
04:50 «Баффало» переиграл «Флориду», Куликов набрал 1 очко
01:04 Главный арбитр КХЛ: судьи поступили правильно, удалив Кудашова за бросок бутылки
01:04 Кинэн: СКА — фаворит Кубка Гагарина, а в НХЛ петербуржцы вышли бы в плей-офф
00:57 Гальченюк: я зову Маркова Бенджамином Баттоном — с годами он только молодеет
00:20 Фер: если НХЛ откажется участвовать в ОИ, это будет иметь длительные последствия
00:18 Сенаторы призвали Федерацию хоккея США уладить конфликт с женской сборной
27 марта 2017, понедельник
23:49 Квартальнов может возглавить «Авангард» вместо Скабелки
23:41 Контиола: «Локомотив» был близок к победе, но что-то сделал неправильно
23:26 Коньки Овечкина с флагами России и США проданы на аукционе за $ 9500
23:23 Нападающий «Сан-Хосе» Хэйли дисквалифицирован на один матч за грубость
23:08 Шестёркин: слава богу, поймал первый бросок, дальше СКА сделал своё дело
22:56 «Красная Армия» вышла в полуфинал, «Алмаз» обыграл СКА-1946 в плей-офф МХЛ
22:53 Рыков: драка? Увидел, что все по игроку разобрали, и я тоже не стал стоять
22:52 Барабанов: нервы на пределе, поэтому и драки, а потеря Дацюка для СКА серьёзна
22:45 Козун: не видел, как Кудашов бросил бутылку на лёд, я в тот момент менялся
22:27 Кудашов: бросал ли бутылку? Она выпала из рук
22:27 Знарок: игра с «Локомотивом» была тяжёлая, не знаю, что с Коскиненом
22:23 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после матча «Локомотив» — СКА
22:08 СКА выиграл третий матч серии и поставил «Локомотив» на грань выбывания
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, должен стать новым главным тренером ЦСКА?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+