Капанен: «Марлис» делает фантастическую работу по подготовке игроков к НХЛ

Форвард «Торонто» Каспери Капанен отметил уровень подготовки хоккеистов для НХЛ в фарм-клубе канадской команды НХЛ — «Торонто Марлис».«Я пропустил довольно много матчей, поэтому было не так просто вернуться. Первый период после возвращения был довольно тяжёлым. Но потом я вошёл в игровой ритм, и сейчас уже проблем нет. Очевидно, тренерский штаб «Марлис» делает фантастическую работу по подготовке игроков к реалиям НХЛ. Как вы правильно отметили, большое количество хоккеистов, выступавших в АХЛ в прошлом сезоне, сейчас находятся на ведущих ролях в главной команде. Для меня это означает только то, что надо продолжать работу. Я вижу, какие плоды это может принести, поэтому с большим оптимизмом смотрю в будущее», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.