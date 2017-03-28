Филипенко: у «Югры» есть финансовые возможности, чтобы играть в следующем сезоне

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко прокомментировал возможное исключение клуба из КХЛ.
«Для нас все эти разговоры совершенно непонятны, с позиции клуба мы полностью готовы не просто играть в КХЛ в следующем сезоне, а даже улучшить все свои результаты. Финансовые все возможности у клуба есть, насколько вы знаете. Мы всегда выполняем все регламенты, никаких историй с задержками зарплаты, если помните, у нас даже не было», – сказал Филипенко.
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