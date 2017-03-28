Валиев: после травмы чувствую, что осталось много сил

Защитник «Торонто», выступающий за фарм-клуб «Марлис», высказался о своей игре в текущем сезоне.«Перед тем как получить травму, я играл довольно хорошо. Да и сейчас после травмы чувствую, что осталось много сил. Во время вынужденного простоя я многое узнал о жизни вне хоккея. В какой-то степени эта травма даже помогла мне увидеть, что ещё происходит в мире, потому что из-за очень напряжённого графика во время сезона тяжело заниматься чем-то ещё. Думаю, что это только к лучшему.Опыт выступления в молодёжке два года назад очень помог мне как игроку в профессиональном развитии. После турнира я вернулся в свой клуб в CHL и сумел выйти там на лидирующие позиции, это был очень эмоциональный момент. Конечно, очень жалко, что мы не смогли выиграть золотые медали на молодёжном чемпионате мира, но даже участие в финале запомнится надолго.Я поддерживаю отношения со многими русскими ребятами, которые сейчас выступают в Северной Америке. Всегда приятно их видеть, поболтать, чувствуешь себя как дома», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.