«Югра»: Захаркин назначен главным тренером, помогать ему будет Борщевский

«Югра» объявила о назначении Игоря Захаркина главным тренером команды. Помогать ему будет Николай Борщевский, с которым Захаркин работал в «Салавате Юлаеве». Об этом сообщает официальный сайт команды из Ханты-Мансийска. Тренером вратарей «Югры» остаётся Андрей Зуев.
Контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год.
«Вёлся конструктивный диалог сначала с агентом Павлом Емельяновым, потом уже напрямую с Игорем Владимировичем. Очень рад, что переговоры завершились быстро и успешно», — сказал генеральный менеджер клуба Евгений Хацей.
>>> Новым главным тренером «Югры» станет Игорь Захаркин