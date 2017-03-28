«Югра»: Захаркин назначен главным тренером, помогать ему будет Борщевский

«Югра» объявила о назначенииглавным тренером команды. Помогать ему будет, с которым Захаркин работал в «Салавате Юлаеве». Об этом сообщает официальный сайт команды из Ханты-Мансийска. Тренером вратарей «Югры» остаётся Андрей Зуев.Контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год.«Вёлся конструктивный диалог сначала с агентом Павлом Емельяновым, потом уже напрямую с Игорем Владимировичем. Очень рад, что переговоры завершились быстро и успешно», — сказал генеральный менеджер клуба Евгений Хацей.