Захаркин: вариант с «Югрой» был самым конкретным, не хотелось долго тянуть

Новый главный тренер ханты-мансийской «Югры»прокомментировал назначение на этот пост.«Во-первых, я и Коля Борщевский не боимся трудностей, это был самый конкретный вариант с конкретными предложениями. Мы не хотели долго тянуть с принятием решения, видим энтузиазм, желание руководителей клуба сделать хорошую команду. Отсутствие звёзд не будет смущать, всегда выигрывает команда, самая первая задача – сделать команду», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.