«Рейнджерс» и «Айлендерс» подписали незадрафтованных форвардов из NCAA

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс» подписали двухлетние контракты новичка с незадрафтованными форвардами из NCAA. Об этом информирует официальный сайт НХЛСостав «Рейнджерс» пополнил 22-летний форвардиз университета Миннесоты. В текущем сезоне он набрал 37 (19+18) очков в 38 матчах.К «Айлендерс» присоединился 22-летний капитан Северо-Восточного университета, сын ассистента главного тренера «Лос-Анджелес Кингз» Джона Стивенса. В текущем сезоне он набрал 28 (5+23) очков в 25 матчах.