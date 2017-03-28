Хаггерти: на Раска нельзя рассчитывать в важных матчах, надо ставить Худобина

Журналист CSN New England Джо Хаггерти порассуждал, почему основным вратарём «Бостон Брюинз» в конце регулярного чемпионата должен стать Антон Худобин.
«Надо ставить вратаря, который сейчас «горяч», надо ставить Худобина, если хочешь выиграть. С перерыва на Матч всех звёзд Антон – лучший вратарь «Бостона». Худобин выиграл пять матчей подряд. С ним «Бостон» одержал отличную победу над «Калгари». За этот период у Антона коэффициент надёжности – 92% (у Раска – 89,2%), он пропускает 1,98 шайбы за игру (Раск – 2,91 шайбы). И, конечно, впечатляет то, как Антон активно играет, как борется с нападающими, которые перекрывают ему обзор. Своей игрой он заряжает энергией всю команду.
Учитывая зарплату Раска (7 млн долларов в год), думаю, что матч во вторник начнёт он, но я бы поставил Худобина. На Раска нельзя рассчитывать в важных матчах. Помните, как он за полторы минуты пропустил две шайбы от «Чикаго» в конце 6-го матча финала Кубка Стэнли? Люди забыли, что Туукка защищал ворота «Брюинз», когда «Филадельфия» выиграла серию с 0-3. Так что это уже продолжается достаточно долго. В прошлом сезоне Раск не сыграл последний и важнейший матч «регулярки» с «Оттавой». Так что если команда хочет выйти в плей-офф, его надо ставить в ворота кого-то другого», – цитирует журналиста CSN.
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