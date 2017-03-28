Студенты сняли короткометражку про экс-капитана «Кузнецких Медведей»

«Игрок, который стал тренером» — студенты Кемеровского государственного университета сняли короткометражный фильм про бывшего капитана команды «Кузнецкие Медведи», которому пришлось прекратить свою карьеру игрока из-за проблем с сердцем.В главной роли снялся сам Дмитрий. За четыре с небольшим сезона Дмитрий провёл 158 матчей и набрал 88 очков. Кроме того, Дмитрий успел сыграть и за основную команду — «Металлург», отметившись голевой передачей. В 2016 году по рекомендации врачей карьеру игрока пришлось прервать, однако его лидерские качества и поддержка партнёров команды позволили стать тренером команды и работать с травмированными игроками команды.Короткометражку снимали при поддержке «Металлурга», а ролик заявлен на фестиваль «Студенческая весна—2017».