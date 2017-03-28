Стэмкос, Флёри и Андерсон номинированы на «Билл Мастертон трофи»

Стали известны очередные номинанты на «Билл Мастертон трофи», в число которых выдвигается один представитель от каждого клуба НХЛ.
Претендентами на приз стали Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»), Марк-Андре Флери («Питтсбург»), Крэйг Андерсон («Оттава»), Эндрю Кольяно («Анахайм»), Райан Миллер («Ванкувер»), Здено Хара («Бостон»), Мэттью Ирвин («Нэшвилл»), Морган Райлли («Торонто»), Делл («Сан-Хосе»).
Приз присуждается игроку, который проявил упорство и преданность хоккею. Победитель будет определён по результатам голосования журналистов.