Результативность в НХЛ стала ниже после уменьшения вратарских трусов

С 4 февраля НХЛ в качестве стандарта ввела новые, более облегающие, вратарские трусы, ширина которых ограничивается в зависимости от роста голкипера. За это время результативность в лиге не увеличилась. Об этом сообщает The Score.
До 4 февраля в 1528 матчах было забито 4173 гола – 2,73 шайбы за игру для одной команды. После того как новое правило вступило в силу, в НХЛ забили 1874 гола в 694 матчах – 2,70 шайбы за игру для одной команды.
Самой результативной командой в текущем сезоне является «Питтсбург Пингвинз» – 3,40 шайбы за матч, худшей командой – «Колорадо Эвеланш» (1,96 шайбы за матч).