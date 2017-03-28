Купер: было ощущение, что «Тампа» победит, что этот матч выиграет Василевский

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал замену вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ). 22-летний вартарь был заменен на 14-й минуте встречи, но вернулся на лёд с началом второго периода.«У меня было ощущение, что мы победим, что этот матч для нас выиграет Василевский. Ему просто был нужен шестиминутный перерыв», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.