Якупов: трансферная политика «Нефтехимика» будет заточена под Назарова

Новый директор «Нефтехимика»рассказал о своих обязанностях на этой должности, а также отметил, что трансферная политика клуба будет вестись с учётом пожеланий главного тренера«Сейчас я официально директор хоккейного клуба «Нефтехимик», но в мои обязанности входят также функции генерального менеджера. Руководство и координация работы всех служб клуба, селекция и подбор игроков – вкратце основные мои функции. Первоочередной же задачей на данном этапе является комплектация боеспособной команды, которая сможет бороться за высокие места в КХЛ. В этом я рассчитываю на своих коллег по клубу, на их опыт и профессионализм. Также в сфере моего внимания и вторая команда как неотъемлемая часть нашего клуба. Мы не будем проводить жёсткое разграничение между этими коллективами, постараемся сделать своеобразный симбиоз, когда игроки и тренеры обеих команд будут работать в тесном контакте.Мы встретились с Назаровым и очень хорошо побеседовали. Я считаю, что мы нашли общий язык. Знаете, иногда мы связываемся в день раз по 20. Могу заявить, что вся трансферная политика будет заточена под главного тренера. Я обещаю, что игроки, которых главный тренер не видит в составе, в нашу команду набираться не будут. Да, я оговорюсь: есть игроки, которые уже имеют контракты, но это рабочий процесс.Селекционная работа – процесс довольно сложный и предусмотреть всё практически невозможно. Поэтому ошибки будут, и без них, поверьте, не обходится ни в одной команде. Но я бы хотел, чтобы в этом деле было как можно меньше брака. Одним словом, мы должны свести ошибки к минимуму», — цитирует Якупова пресс-служба клуба.