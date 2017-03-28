Занковец: половина игроков «Барыса» стала лучше в сезоне-2016/17

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги сезона и отметил, что многие игроки добились большого прогресса. Астанинская команда заняла пятое место на Востоке в регулярном чемпионате и прошла первый раунд плей-офф.«Даже если в сезоне один-два игрока становятся лучше, это уже хорошо для развития клуба. В нашем случае я думаю, что половина хоккеистов точно стала лучше, то есть это очень хороший показатель. При этом я не могу сказать, что в команде были игроки, которые не восприняли нашу философию и не захотели стать лучше, просто не каждый смог. Ведь на самом деле это совсем не просто, наоборот, это очень сложно и не всегда под силу.Кто прыгнул даже выше, чем я ожидал? Я думаю, Саша Липин в этом плане – самый яркий пример. Хоккеист, который раньше, если я не ошибаюсь, проводил около 10 минут за матч, сейчас стал одним из ключевых игроков обороны.Для меня самым ярким впечатлением, источником эмоций в этом сезоне является не мой личный статус. Новая команда, и в ней много игроков, которые дебютировали в КХЛ, результат, которого мы смогли все вместе достичь, – вот это определённо останется в памяти. Я доволен тем, как «Барыс» прогрессировал по ходу сезона», — цитирует Занковца пресс-служба клуба.