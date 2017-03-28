Якупов: я должен пользоваться каждым шансом, когда меня ставят в состав «Блюз»

Нападающий «Сент-Луис Блюз»считает, что должен стараться проявить себя в каждом матче, когда он попадает в заявку команды. Якупов набрал 3 (0+3) очка в трёх последних матчах, а до этого пропускал три игры подряд.«Конечно, я счастлив, что могу помогать команде побеждать и просто чувствовать себя на льду комфортно. Я здесь именно за тем, чтобы играть. Когда тебя нет в заявке, трудно оставаться довольным. Хочется как можно скорее вернуться в состав. И всякий раз, когда мне выпадает шанс, я должен пользоваться им. Не упускать этой возможности. Но вместе с тем действовать умно и наслаждаться самой игрой.Для меня сам факт борьбы за плей-офф совершенно в новинку. Но мы всё ближе и ближе, и уверен, что туда попадём. Сейчас важно мощно провести концовку и не отпускать нашу игру. Она не может быть всегда идеальной, но в любом случае надо работать все 60 или больше минут», — приводятся слова Якупова на официальном сайте НХЛ.