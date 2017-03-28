Величкин: у нас с «Ак Барсом» взаимовыгодное партнёрство

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (3:2) в третьем матче финала Восточной конференции. Счёт в серии — 3-0 в пользу уральцев.«Естественно, «Ак Барс» – серьёзный соперник. Чем дальше ты продвигаешься в плей-офф, тем сложнее. Понятно, что никто из казанцев не был доволен результатом первых двух матчей, были готовы к их атакам. Ребята терпели, через характер и мастерство вытащили игру. Было волнительно, но никакой паники на скамейке не было.После первого периода я поднялся на скамейку? Я весь в игре вместе с командой, для меня это обычная практика.Игры с «Ак Барсом» стоят особняком? Это не только в игре. У нас взаимовыгодное партнёрство, связанное и с работой школы, и с организацией. Мы всегда консультируемся друг с другом, как выстраивать внутриклубные процессы», – цитирует Величкина «Спорт Бизнес Online».