Азеведу: никогда не говори «никогда», «Ак Барс» ещё не сдался

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в третьем матче финала Восточной конференции (2:3, 0-3 в серии).«Мы должны были увереннее проводить концовку матча, должны были быть готовы к такому натиску «Магнитки». Почему не удаётся остановить Зарипова? Он отличный игрок. Это всё. При счёте 2:1 «Магнитке» нужно было забивать, они шли вперёд. Мы не выполнили того, что просил наш тренер. Нужно было быть более сфокусированными.Мы могли завершить ту игру в первом периоде, но не использовали своих моментов. «Магнитка» смогла вернуться в игру и победить.Следующий матч может стать последним? Никогда не говори «никогда». Это плей-офф, у нас впереди домашний матч, так что всё возможно. Мы ещё не сдались. „Лос-Анджелес Кингз“ спасся со счёта 0-3 и выиграл Кубок Стэнли? Я вроде бы даже был в той команде. Мы не сдались. Впереди как минимум одна игра», — цитирует Азеведу пресс-служба клуба.