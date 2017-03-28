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«Рейнджерс» подписали контракт с защитником Педри, «Айлендерс» — с Бишоффом

28 марта 2017, вторник. 23:23. Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил контракт с защитником Винсом Педри, а «Нью-Йорк Айлендерс» подписал двухлетнее соглашение с защитником Джейком Бишоффом. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

23-летний Педри в сезоне-2016/17 выступал за университетскую команду «Пенн Стейт» и набрал 30 (8+22) очков в 39 играх.

22-летний Бишофф выступал за университетскую команду «Миннесота Голден Гоферс», в завершившемся сезоне он набрал 32 (5+27) очка в 38 матчах. За четыре года в «Миннесоте» на его счету 68 (17+51) очков в 139 матчах. Был выбран «Айлендерс» на драфте 2012 года в седьмом раунде под общим 185-м номером.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс
Новости. Хоккей
28 марта 2017, вторник
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