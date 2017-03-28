Косов: Кошечкин здорово вытащил третий матч с «Ак Барсом»

Нападающий магнитогорского «Металлурга»после победы в третьем матче финала Восточной конференции над «Ак Барсом» (3:2, 3-0 в серии) отметил игру вратаря команды Василия Кошечкина.«Пропустили курьёзный гол в конце, но выиграли. Вася сегодня здорово вытащил. Вырвали и впереди, и сзади. Игра Зарипова? Данис много пашет, много тренируется. Казань сегодня играла дома, „Ак Барс“ играл быстрее, была более жёсткая силовая борьба, хозяев поддерживала публика. Но и наших болельщиков было слышно. Спасибо им. Закончить серию в Казани – самый сложный шаг», — цитирует Косова «Спорт-экспресс».