Копитар: капитанство не повлияло на мою результативность, я просто плохо играл

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз», ставший капитаном команды после сезона-2015/16, подвёл итоги своему выступлению в этом сезоне. Словенец набрал 46 (11+35) очков в 68 матчах, а «короли», вероятнее всего, не попадут в плей-офф второй год подряд.«Я не скажу, что это тяжёлая ноша, но кое-что изменилось. Мне надо было подстроиться к новой роли. Я по-прежнему учусь. Не знаю, можно ли выучиться на капитана за один день. Это не бремя, но новый вызов, и сейчас я нахожусь в процессе адаптации.Не думаю, что капитанство как-то повлияло на мою результативность. Откровенно говоря, я просто плохо играл — что есть, то есть. Я ставлю себе высокую планку — гораздо выше, чем то, что я показываю сейчас. В этом году я играю ниже своего уровня, это надо исправлять», — цитирует Копитара Los Angeles Times.