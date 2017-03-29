«Ванкувер» подписал контракт с нападающим Молино

«Ванкувер Кэнакс» заключил контракт новичка с нападающим, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.23-летний Молино в этом сезоне выступал за команду Университета Западного Мичигана, провёл 40 матчей, в которых набрал 33 (15+18) результативных баллов и стал вторым бомбардиром команды.«Гриффен — двусторонний игрок с хорошей скоростью и оборонительными инстинктами, которые пригодятся при игре в меньшинстве. Он внёс большой вклад в успехи своей университетской команды в последние два года, и мы рады, что он присоединился к нашей организации и сделает следующий шаг в своём развитии», — сказал генеральный менеджер клуба Джим Беннинг.