Клефбом: весь город уже много лет ждёт дня, когда «Эдмонтон» выйдёт в плей-офф

Защитник «Эдмонтон Ойлерз»рассказал, что выход команды в плей-офф станет важным моментом как для всего города, так и для игроков. «Нефтяники» последний раз играли в плей-офф в сезоне-2005/06, тогда они дошли до финала, где уступили «Каролине Харрикейнз» в семи матчах. «Эдмонтон» занимает третью строчку в Тихоокеанском дивизионе, набрав 91 очко в 75 играх.«Разумеется, это важнейший для нас момент. Весь город ждёт этого дня уже много лет, не говоря уже про ребят в раздевалке», — приводятся слова Клефбома на официальном сайте НХЛ.