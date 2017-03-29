«Монреаль» добыл волевую победу над «Далласом», Радулов забил гол

«Монреаль Канадиенс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Белл-центре» в Монреале и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.«Даллас» вышел вперёд на 2-й минуте — отличился Кёртис Маккензи. Победный для себя счёт гости удерживали до конца второго периода, когда Макс Пачьоретти (36-я минута) забросил шайбу в ответ. В третьем периоде за «Монреаль» отличились Брендан Галлахер (44), Арттури Лехконен (54) и(58).Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отметился голевой передачей, Алексей Емелин провёл на льду без малого 23 минуты.