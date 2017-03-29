Овечкин: почему никто не может остановить мои броски? Просто иногда я не бросаю

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал итоги победного матча с «Миннесота Уайлд» (5:4 ОТ), в котором россиянин забросил три шайбы в большинстве.«В Сент-Поле очень приятно играть, здесь потрясающая хоккейная атмосфера. Сейчас каждый старается подойти к матчам плей-офф в наилучшей форме, старается нащупать свою игру. Каждый момент, каждая ситуация может изменить ход матча. Что касается моего хет-трика, то многое сделали партнёры, выводя меня на хорошую позицию, а я продолжал бросать. Почему все знают, откуда и как я буду бросать, но не могут остановить? Ну, просто иногда я не бросаю. Я смотрел, как движется шайба, кто из партнёров открыт», — приводит слова Овечкина Washington Post.В матче с «Миннесотой» Овечкин оформил свой 17-й в карьере хет-трик. В семи последних матчах на его счету 10 (6+4) очков.