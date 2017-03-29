Овечкин — на 26-м месте по голам в истории НХЛ, он оформил 17-й хет-трик в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»оформил свой 17-й хет-трик в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд» (5:4). Российский хоккеист трижды отличился в большинстве, забив свои 31-й, 32-й и 33-й голы в сезоне.Это позволило ему выйти на единоличное 26-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с 558 голами, обойдя Джона Бьюсика (556). Чтобы обойти идущего 25-м Ги Лефлера (560 голов), Овечкину необходимо забросить три шайбы.Также в этом матче он отметился голевой передачей. Всего у Овечкина 66 (33+33) очков в 75 матчах.