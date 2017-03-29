«Детройт» не вышел в плей-офф впервые с 1990 года, рекорд «Бостона» устоял

«Детройт Ред Уингз» официально лишился шансов на попадание в плей-офф. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.Таким образом, команда не примет участия в кубковых матчах НХЛ впервые с 1990 года. Команда выходила в плей-офф на протяжении 25 сезонов подряд и выиграла за это время четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008).Таким образом, «Детройт» лишился возможности побить рекорд НХЛ, принадлежащий «Бостон Брюинз», который в 1968-1996 годах выходил в плей-офф 29 раз подряд.