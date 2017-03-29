Коваленко: «Кузня» и «Югра» — свежая кровь для КХЛ и сборных. Нельзя сокращать

Руководитель профсоюза игроков и тренеровпрокомментировал слухи о сокращении КХЛ за счёт исключения новокузнецкого «Металлурга» и «Югры».«Меня шокирует даже сам факт обсуждения подобного рода «идей». Общался с руководителями Новокузнецка и «Югры», они тоже даже не допускают мысли о выходе своих клубов из КХЛ. В том же Ханты-Мансийске вчера был назначен новый главный тренер — Игорь Захаркин, клуб, насколько я знаю, планирует определённую перезагрузку, готовится пригласить интересных легионеров. Такие же планы у Новокузнецка, с генеральным директором которого Сергеем Зиновьевым и новым тренером Вадимом Шахрайчуком вчера дважды беседовал. И тут такие слухи…Посмотрите на национальную сборную, для которой Новокузнецк подготовил Бобровского, Телегина, Орлова, Сорокина, других мастеров. Или загляните в составы юниорских сборных, в каждой из которых есть представители ханты-мансийской школы. Отрезая эти регионы от КХЛ и отправляя в ВХЛ, российский хоккей рубит сук, на котором сидит! Если Новокузнецк и Ханты-Мансийск не будут представлены на высшем уровне, то их школы подвергнут разграблению. В результате просто потеряем целый пласт талантов. Эти клубы — свежая кровь и для КХЛ, и для сборных.Давайте посмотрим не абсолютную посещаемость, а относительную — в процентах от населения города. В этом случае «Югра» и Кузня — одни из лидеров КХЛ, тогда как некоторые московские клубы спокойно можно сокращать… Руководство «Кузни» и «Югры» всегда на связи, если и идут задолженности, то они планово погашаются.Как КХЛ сокращать? Это должен быть продуманный до мелочей и отнюдь не быстрый процесс. Лига заранее формулирует определённые критерии: бюджет, вместимость арен, рентабельность, потолок зарплат и так далее. Те, кто в эти критерии не вписывается, должны получить шанс всё поправить. И только потом — в случае отрицательного результата — клуб отправляется этажом ниже. Вот такие, продуманные, сокращения пойдут нашему хоккею на пользу. А те разговоры, которые мы слышим сегодня, больно бьют по всему российскому хоккею», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.