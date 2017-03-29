Овечкин — 2-й по очкам среди россиян в НХЛ, обошёл Ковалёва и догнал Могильного

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд» набрал 4 (3+1) очка.Нападающий столичной команды обошёлпо очкам в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь у Овечкина 1032 очка, у Ковалёва 1029. Также Овечкин сравнялся по очкам в «регулярках» НХЛ с— у обоих теперь по 1032 очка.Таким образом, Овечкин делит второе место с Могильным по набранным россиянами очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. На первом месте— у него 1179 очков.