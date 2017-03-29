Овечкин — 2-й по очкам среди россиян в НХЛ, обошёл Ковалёва и догнал Могильного

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд» набрал 4 (3+1) очка.
Нападающий столичной команды обошёл Алексея Ковалёва по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь у Овечкина 1032 очка, у Ковалёва 1029. Также Овечкин сравнялся по очкам в «регулярках» НХЛ с Александром Могильным — у обоих теперь по 1032 очка.
Таким образом, Овечкин делит второе место с Могильным по набранным россиянами очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. На первом месте Сергей Фёдоров — у него 1179 очков.
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