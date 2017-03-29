Филипенко: легионеры — самый трудный вопрос для «Югры», будет широкое обсуждение

Генеральный директор «Югры»высказался по поводу ситуации с легионерами. Клуб в последние два сезона отказался от приглашения легионеров.«Не понимаю, когда говорят, мол, назначение Захаркина в «Югру» удивительно, потому что раньше он работал только с топ-клубами. Вообще не понимаю, когда клубы делят на «топ» и «не топ». Согласитесь, «Югра» — не самый плохой клуб, да, иногда результатов не было, и тем не менее. Мы с Захаркиным друг друга выслушали и поняли.Что касается легионеров в составе, это для нас самый трудный вопрос, пока ничего не могу сказать, будет широкое обсуждение в апреле. Если говорить о бюджете, то он остается на прежнем уровне. Может, будет слегка переформатирован, но об уменьшении речи точно не идёт», – сообщил Филипенко.