Зеттерберг: к сожалению, серия «Детройта» закончилась

Капитан «Детройт Ред Уингз»прокомментировал первый с 1990 года невыход команды в плей-офф. Рекорд — 29 раз выйти в плей-офф.«Мы говорили о такой возможности в течение двух месяцев. Это была великая серия. Все ребята, которые внесли свой вклад в это достижение, должны гордиться им. К сожалению, серия закончилась. Теперь просто нужно двигаться дальше и смотреть в будущее», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.